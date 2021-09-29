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НИС «Профессор Водяницкий» завершило 119-й научно-исследовательский рейс. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Гидробиологи «послушали» Черное море

Завершилась 26-суточная экспедиция в Черном море на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий». Специалисты изучали звукорассеивающие слои, распределение загрязняющих веществ, бактерий, ихтиопланктон.

Рейс «Профессора Водяницкого» завершает годовую программу научных экспедиций на этом НИС. В его 119-й экспедиции участвовали сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Морского гидрофизического института РАН, Института природно-технических систем.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, на борту судна проводились гидробиологические, океанографические, гидрохимические исследования экосистемы Черного моря. Выполнено более 140 станций, район работ включал акваторию от Западного Крыма до Керченского пролива.

Гидробиологи изучали структуру, суточные ритмы и пространственные характеристики звукорассеивающих слоев биологической и физической природы. Данные выполненных исследований ЗРС будут сопоставлены с количественными характеристиками распределения зоопланктона и массовых видов рыб в Черном море.

Также в ходе экспедиции изучали пространственное распределение радионуклида 90Sr и тяжелых металлов. Эти данные помогут определить межгодовые и сезонные особенности изменения уровней содержания и распределения загрязняющих веществ в экосистеме Черного моря.

Гидробиологи получили новые данные по распределению нефтяных загрязняющих веществ в поверхностном слое и донных отложениях прибрежье Крыма. На берегу с помощью хроматографических методов будет оценен вклад биогенных углеводородов в общее количество нефтяных углеводородов в морской воде и донных отложениях.

В институте отметили, что предполагаемые работы внесут вклад в малоизученный вопрос идентификации углеводородов биогенного и антропогенного происхождения и помогут скорректировать результаты прямых измерений содержания нефтепродуктов в морской воде.

Кроме того, гидробиологи проводили наблюдения за морскими млекопитающими и брали пробы для изучения видового состава и количественных характеристик ихтиопланктона. В глубоководных районах исследовали особенности вертикального распределения хемотрофных бактерий.

Запланированные цели и задачи выполнены благодаря слаженной работе научного состава экспедиции и экипажа судна, подчеркнули в ИнБЮМ. В этом году «Профессор Водяницкий» отметил 45-летний юбилей.

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