Нелегальные рыбаки Китая уменьшают прибыль корейцев

Представители Республики Корея и КНР обсудили вопросы борьбы с китайскими браконьерами. Сеул призвал Пекин разработать эффективные меры по пресечению незаконного промысла, так как он «напрямую затрагивает доходы южнокорейских рыбаков».

В частности, Китаю предложили усилить проверки рыбацких судов в крупных портах. А также пресечь проникновение своего флота в воды у Северной разделительной линии — морской границы между Югом и Севером, которую не признает КНДР. Кроме того, корейцы просят китайских коллег ужесточить наказания для тех, кто ведет промысел в запретные периоды. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи.

Китай, в свою очередь, заявил, что будет активно сотрудничать в установлении порядка в рыбном промысле. Обе стороны также обсудили проблему загрязнения морских вод и взаимодействие для защиты морской окружающей среды и экосистем.

Как сообщает корреспондент Fishnews, встречи представителей Южной Кореи и КНР по вопросам сотрудничества в области рыболовства проводятся с 2012 г. Темы совещаний — борьба с ННН-промыслом, предотвращение морских катастроф и защита окружающей среды.

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