Специалисты испробовали новые методы для учета озерновской нерки

На Озерновском наблюдательном пункте на Камчатке прошел юбилейный полевой сезон. В этом году ученые использовали для учета нерки фотофиксацию и беспилотный летательный аппарат.

Исследования на Озерновском пункте на регулярной основе стартовали в 1941 г. С начала работы здесь регулярно собираются данные по гидрологии и гидрохимии, состоянию планктонного сообщества на озере Курильское, проводятся метеонаблюдения.

Приоритет специалистов — оценивать численность смолтов, мигрирующих из озера в Охотское море с конца мая по конец июля, и численность производителей, которые отправляются на нерест в июне-сентябре. Изучаются качественные характеристики смолтов и роста молоди в Курильском в зависимости от условий окружающей среды.

С 2005 г. проводятся комплексные исследования по изучению состояния здоровья нерки стада реки Озерная, рассказали Fishnews в пресс-службе Камчатского филиала ВНИРО.

В нынешнем году сотрудники КамчатНИРО провели отработку методики по оценке численности производителей нерки с помощью квадрокоптера. Метод испробовали на участке реки, расположенном ниже рыбоучетного заграждения (РУЗ). Кроме традиционного прямого учета, в тестовом режиме с помощью установленных на РУЗ камер проведена фотофиксация нерки, зашедшей в озеро Курильское на нерест.

«В дальнейшем полученные материалы, возможно, будут использованы для отработки методики учета тихоокеанских лососей посредством технологий искусственного интеллекта», — отметили в филиале.

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