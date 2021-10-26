Бизнес поможет студентам создать уникальную рыбопродукцию

Группа компаний «Агама» запустила очередной внешний инкубатор R&D-проектов. Это соревнование позволяет студентам создавать инновационные рыбные продукты и пищевые технологии, а также выводить их на российский рынок.

С помощью экспертизы и инфраструктуры группы компаний поддерживаются проекты стартап-команд, в том числе из ведущих университетов страны.

«Мы второй год подряд проводим такой студенческий инкубатор. Рады предоставить будущим «звездам» пищевых технологий возможность всерьез поработать над собственными проектами в реальных условиях ограниченного времени и бюджета и в итоге увидеть свой продукт на полках магазинов. А мы, в свою очередь, начинаем лучше понимать направления развития отрасли, находим для себя новые идеи, формируем команды под будущие проекты», — рассказал генеральный директор «Агамы» Владимир Горелов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга, инкубатор AGAMA.RUN 2021 — это творческая адаптация классического стартап-инкубатора, перенесенная на почву пищевых технологий. Цель проекта — поддержать начинающих специалистов в создании инновационных продуктов питания и помочь вывести их на российский рынок.

У студентов появляется возможность лучше понять профессию и ожидания будущих работодателей, а опытные менторы и передовые эксперты отрасли помогают довести идеи молодого поколения рыбных технологов до инвестиционного уровня.

В инкубаторе принимают участие 25 команд из четырех вузов: Калининградского государственного технического университета (КГТУ), Мурманского государственного технического университета (МГТУ), Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз).

«Очень ценно, что в инкубаторах со стороны компании участвовали практически все менеджеры специальных функциональных направлений (производство, инновации, маркетинг, управление качеством и другие) и топ-менеджмент. Это очень редкий и очень ценный формат работы», — подчеркнула первый проректор КГТУ Оксана Огий.

По ее мнению, стартап-инкубаторы «Агамы» — один из лучших примеров сотрудничества бизнеса и университета. «Помимо того, что все они блестящие эксперты, они замечательные партнеры и хорошие наставники для наших ребят», — отметила представитель вуза.

Студенческим командам предстоит пройти полный путь реализации собственных идей. Этот путь включает отладку рецептуры, выбор технологии производства, подбор упаковки, работу над концепцией и дизайном. Некоторым критериям уделяется особое внимание: продукт должен быть функциональным, вкусным и красивым, без вредных добавок и красителей и со сроком годности не менее шести месяцев.

В финале команды представят на суд жюри законченные продукты — готовые к масштабированию и продажам в розничных сетях. Победители получат 100 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Для перспективных проектов предусмотрено отчисление 10% от логистической маржи в течение двух лет с момента запуска продаж.

Финал AGAMA.RUN 2021 состоится 24 декабря в Москве.

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