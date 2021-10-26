Новости
Группа компаний «Агама» запустила очередной внешний инкубатор R&D-проектов. Изображение предоставлено пресс-службой ГК

Бизнес поможет студентам создать уникальную рыбопродукцию

Группа компаний «Агама» запустила очередной внешний инкубатор R&D-проектов. Это соревнование позволяет студентам создавать инновационные рыбные продукты и пищевые технологии, а также выводить их на российский рынок.

С помощью экспертизы и инфраструктуры группы компаний поддерживаются проекты стартап-команд, в том числе из ведущих университетов страны.

«Мы второй год подряд проводим такой студенческий инкубатор. Рады предоставить будущим «звездам» пищевых технологий возможность всерьез поработать над собственными проектами в реальных условиях ограниченного времени и бюджета и в итоге увидеть свой продукт на полках магазинов. А мы, в свою очередь, начинаем лучше понимать направления развития отрасли, находим для себя новые идеи, формируем команды под будущие проекты», — рассказал генеральный директор «Агамы» Владимир Горелов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе холдинга, инкубатор AGAMA.RUN 2021 — это творческая адаптация классического стартап-инкубатора, перенесенная на почву пищевых технологий. Цель проекта — поддержать начинающих специалистов в создании инновационных продуктов питания и помочь вывести их на российский рынок.

У студентов появляется возможность лучше понять профессию и ожидания будущих работодателей, а опытные менторы и передовые эксперты отрасли помогают довести идеи молодого поколения рыбных технологов до инвестиционного уровня.

В инкубаторе принимают участие 25 команд из четырех вузов: Калининградского государственного технического университета (КГТУ), Мурманского государственного технического университета (МГТУ), Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП), Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз).

«Очень ценно, что в инкубаторах со стороны компании участвовали практически все менеджеры специальных функциональных направлений (производство, инновации, маркетинг, управление качеством и другие) и топ-менеджмент. Это очень редкий и очень ценный формат работы», — подчеркнула первый проректор КГТУ Оксана Огий.

По ее мнению, стартап-инкубаторы «Агамы» — один из лучших примеров сотрудничества бизнеса и университета. «Помимо того, что все они блестящие эксперты, они замечательные партнеры и хорошие наставники для наших ребят», — отметила представитель вуза.

Студенческим командам предстоит пройти полный путь реализации собственных идей. Этот путь включает отладку рецептуры, выбор технологии производства, подбор упаковки, работу над концепцией и дизайном. Некоторым критериям уделяется особое внимание: продукт должен быть функциональным, вкусным и красивым, без вредных добавок и красителей и со сроком годности не менее шести месяцев.

В финале команды представят на суд жюри законченные продукты — готовые к масштабированию и продажам в розничных сетях. Победители получат 100 тыс. рублей на реализацию своего проекта. Для перспективных проектов предусмотрено отчисление 10% от логистической маржи в течение двух лет с момента запуска продаж.

Финал AGAMA.RUN 2021 состоится 24 декабря в Москве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: москвамурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Наблюдателям на промысле необходим правовой статус

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Все материалы

Крупным планом

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

Потрошеный обезглавленный минтай, подготовленный к заморозке

Как влюбить россиян в минтай?

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.