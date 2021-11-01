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В период тонкого льда инспекторы ГИМС МЧС России регулярно патрулируют водоемы. Фото пресс-службы министерства

МЧС просит граждан не спешить на лед

С первыми морозами в России поверхность водоемов покрывается тонким льдом. Он представляет большую опасность, которая может привести к трагедии, подчеркивают спасатели.

Первыми покрываются льдом мелкие водоемы, а затем — прибрежные воды и неглубокие заливы озер. Замерзание происходит от берегов, наиболее глубокие места могут оставаться незамерзшими еще долгое время, обращают внимание в МЧС России.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, процесс становления льда уже начался в Республике Саха (Якутия). Инспекторы Центра ГИМС напоминают жителям, округа, что ощущение твердой поверхности сейчас обманчиво, прочный лед образуется при температуре ниже 10°С при установлении морозной погоды не менее 10 дней.

«Во время рейда мы стали свидетелями того, что рыбаки выходят на лед в запрещенных местах. Несмотря на огороженные участки, любители подледного лова рыбы продолжают пренебрегать всеми правилами безопасности и подвергать свою жизнь опасности. Кроме того, нерадивые граждане пересекают водоемы напрямик, чтобы сократить путь», — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения № 2 ЦГИМС Александр Орлов.

По его словам, часто в чрезвычайные происшествия попадают дети, оставленные без присмотра вблизи водоемов. Поэтому спасатели регулярно призывают родителей школьников пресекать игры на неокрепшем осеннем льду, постоянно напоминать и разъяснять им правила поведения, рассказывать о мерах безопасности и последствиях нарушения советов взрослых.

На водоемах Мурманской области лед еще не укрепился. Большое количество выпавших осадков и устойчивый снежный покров только создают видимость крепкого льда. «На сегодняшний день на излюбленном горожанами Семеновском озере толщина льда составляет всего лишь 3-4 см. Такой лед не выдерживает не только взрослого человека, но и ребенка», — обратили внимание в пресс-службе.

«Первый лед очень опасен, безопасная толщина ледяного покрова считается от 10 и более сантиметров», — напомнил старший государственный инспектор по маломерным судам — руководитель инспекторского отделения мурманского центра ГИМС Александр Кульшенко.

Он подчеркнул, что в преддверии школьных каникул всем родителям необходимо провести с детьми беседу о запрете выхода на тонкий лед.

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