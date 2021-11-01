Квоты Балтики и Каспия разошлись на торгах

Росрыболовство провело 25 и 26 октября аукцион по продаже долей квот вылова в Балтийском море, его заливах и на Каспии. Всего предлагался 31 лот.

Как следует из протокола торгов, победители определены по всем лотам. Договоры с выигравшими индивидуальными предпринимателями и организациями будут заключены на срок до конца 2033 г.

Балтийское море и заливы

В первый день продавались доли квот на промысел в Балтийском море, Куршском, Калининградском (Вислинском) и Финском заливах. Как сообщает корреспондент Fishnews, лучшую цену за возможность добывать речную камбалу на Балтике предложили компании из Калининградской области «Балтикфиш» и «Марфиш». Доля квоты добычи плотвы в Куршском заливе достается компании «Бригантина» (Калининградская область), плотвы в Калининградском (Вислинском) заливе — «Стахановцу» и «Столбов и К» из этого же региона.

«Стахановец» также предложил лучшую цену за чехонь Калининградского (Вислинского) залива и треску 26-го подрайона Балтийского моря, сообщает корреспондент Fishnews. «Балтикфиш», согласно протоколу, признана победителем в торгах по доле квоты вылова трески в 26-подрайоне Балтики. Право на добычу чехони в Калининградском (Вислинском) заливе достается компании «Столбов и К», чехони в Куршском заливе — компании «Тележенков» (Калининградская область).

Доли квот вылова судака Финского залива выиграли ИП Егоров Алексей Константинович и ИП Добрякова М.В. (предприниматели из Санкт-Петербурга), а также Колхоз «Лигово» (Ленинградская область). За долю квоты вылова балтийской сельди (салаки) Калининградского (Вислинского) залива больше всего предложила компания «Феникс».

Каспийское море

На второй день прошли торги по долям квот добычи на Каспии. Право на вылов воблы получают компания «Каспийский берег», ИП Абдулбеков М.И., ИП Будаев Ш.Т., «Каспий-Сулак», «Дагрыбпром», СПК «МРК», «Дагтрал». Кооператив «МРК» зарегистрирован в Санкт-Петербурге, остальные победители аукциона — из Дагестана.

Доли квот добычи леща получают ИП Абдулбеков М.И., ИП Будаев Ш.Т. и «Каспий-Сулак». Возможность ловить судака — ИП Будаев Ш.Т. и «Каспий-Сулак». Долю квоты вылова щуки выиграла дагестанская компания «Каспийский берег».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews