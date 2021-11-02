Заводы Главрыбвода пополняют рыбные запасы

За период с января по сентябрь 2021 г. предприятия Главрыбвода выпустили в водоемы более 2,7 млрд экземпляров рыбной молоди, в том числе 70 млн мальков для возмещения ущерба водным биоресурсам.

Предварительные данные позволяют рассчитывать, что предприятия, входящие в систему Главрыбвода, завершат год не менее успешно, чем предыдущий, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

За девять месяцев рыбоводные заводы вырастили и выпустили в водные объекты рыбохозяйственного значения более 2,6 млрд штук личинок и молоди различных видов рыб. Все работы проводились по госзаданию.

Отдельно предприятия отчитались по осетровым видам рыб — объем их выпусков составил 50 млн штук.

Кроме того, Главрыбвод восстанавливает рыбные запасы в рамках компенсационных мероприятий. Для возмещения ущерба от хозяйственной деятельности различных организаций водоемы пополнило 70 млн экземпляров рыбной молоди, в том числе 15 млн штук — осетровых и 50 млн экземпляров — лососевых.

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