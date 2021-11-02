Осетровый браконьер с Амура получил пять лет условно

В Хабаровском крае осужден местный житель, обвинявшийся в нелегальном хранении осетровых рыб и участии в их незаконном вылове. Ущерб от браконьерского промысла превысил 18 млн рублей.

Согласно приговору суда, в течение нескольких месяцев 2019 г. мужчина по договоренности со знакомым хранил незаконно выловленных ими осетровых. Складом для браконьерской продукции стало нежилое строение в селе Алеевка Николаевского района. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, с декабря 2019 г. по февраль 2020 г. подсудимый принимал участие в нелегальном сетном промысле в Амурском лимане. Добычей стали 73 осетровых рыбы, в том числе калуга и амурский осетр.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и хранение «краснокнижных» водных биоресурсов). Наказанием стали пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, браконьеру предстоит полностью возместить экологический ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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