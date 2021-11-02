Рыбу Арктики предлагают к промышленному освоению

На аукцион выставили 25 долей квот для промышленного рыболовства в бассейнах рек Таймыра. Заявки принимаются до 29 ноября.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, к реализации предлагаются 15 долей квот в бассейне реки Хатанга: три — муксуна, две — пеляди, три — сига, пять — чира, две — гольцов. К бассейну реки Пясина относится 10 выставленных лотов: три — пеляди, четыре — сига, три — чира.

Стартовые цены лотов — от 1 тыс. до 64 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 16 декабря в Дудинке. Все квоты предоставляются на 15 лет.

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