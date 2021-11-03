«Паллада» отправилась в юбилейный рейс

Учебный парусник Росрыболовства «Паллада» вышел из порта Владивосток в 150-й рейс, который продлится до 5 декабря. Практику в Японском море пройдут 103 курсанта и семеро юнг.

На борту курсанты из Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, Дальневосточного краснознаменного училища, Керченского государственного морского технологического университета, юнги из новосибирского клуба «Каравелла» и Ханты-мансийского клуба морской пехоты.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, ребята отправились в море подготовленными. По обязательной программе они прошли тренажерные курсы, отработали тревоги по борьбе за живучесть судна, получили базовые знания по охране и технике безопасности. Участники рейса будут применять на практике знания, которые получили во время обучения по своим специальностям.

«Паллада» будет проходить место гибели русской эскадры в Корейском проливе. Экипаж спуском венка почтит подвиг русских моряков, погибших в Цусимском сражении.

Следить за рейсом парусника можно в режиме реального времени на сайте Центра системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС).

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