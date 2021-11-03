Нелегальную семейную рыбалку сочли за браконьерский сговор

В Омской области в суд направлено дело в отношении супружеской четы, обвиняемой в браконьерстве осетровых. Ущерб от незаконного вылова превысил 183 тыс. рублей.

Фигурантами уголовного дела стали житель деревни Секменёво Большереченского района и его супруга, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Омской области.

По данным правоохранителей, 3 сентября на реке Иртыш обвиняемые, применяя запрещенное орудие лова — донную лесковую сеть длиной 100 м, добыли пять стерлядей и одного осетра. Незаконную рыбалку пресекли полицейские и инспектор рыбоохраны.

Семейную пару обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: 256 (незаконная добыча водных биоресурсов с применением запрещенных орудий) и 258.1 (нелегальный вылов «краснокнижных»). Отягчающим обстоятельством следствие считает совершение этих преступлений группой лиц по предварительному сговору.

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