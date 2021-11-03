Новгородским рыбакам закрыли промысел линя и синца

Минсельхоз выпустил приказ о запрете рыболовства линя и синца в Новгородской области до конца года. Ограничения на промысел также вводятся в Карелии и Красноярском крае.

Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза от 19 октября 2021 г. № 710, который устанавливает ограничения рыболовства в ряде регионов. Документ вступит в силу с 13 ноября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запрещен промысел линя в озере Ильмень и синца в реках Новгородской области.

Кроме того, закрыто промышленное рыболовство судака на озере Сямозеро в Карелии и щуки в Богучанском водохранилище в Красноярском крае. Ограничения действуют до 31 декабря 2021 г.

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