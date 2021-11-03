Озера Западной Сибири приготовили для рыбоводов

На аукцион выставлены 24 рыбоводных участка на озерах Новосибирской области. Все они предлагаются под пастбищную аквакультуру, начальная стоимость РВУ — от тысячи до почти 300 тыс. рублей.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки можно подавать по 1 декабря, аукцион планируется провести 7 декабря в Новосибирске.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 1,2 га до 367 га расположены в Барабинском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Куйбышевском, Мошковском, Чановском, Чулымском, Чистоозерном, Баганском, Купинском районах.

Победители торгов получат акватории на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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