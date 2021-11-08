Ночную рыбалку на ООПТ пресекли рыбинспектор и полицейские

В Челябинской области с поличным взяли группу рыбаков, которые вели промысел на озере Чебачье 2 — региональном памятнике природы. Нанесенный ущерб превышает 2 млн рублей.

Задержание в ходе ночного рейда провели инспектор рыбоохраны и полицейские, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Для промысла злоумышленники использовали запрещенные лесковые сети.

Незаконный улов составил более 1,1 тыс. экземпляров пеляди и два карпа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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