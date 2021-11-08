В Белгородской области планируют предупреждать рыбные заморы

Власти Белгородской области собираются контролировать количество кислорода в рыбохозяйственных водоемах. Для этого региональное управление экооходнадзора намерено закупить профессиональные измерители концентрации растворенного в воде кислорода.

Планируется, что это поможет своевременно реагировать на нехватку кислорода и предотвращать заморы рыбы. Оборудование приобретут в рамках госпрограммы «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

В области насчитывается 575 водотоков общей длиной около 5 тыс. км и 783 водоема совокупной площадью более 220 кв. км. Практически все они имеют рыбохозяйственное значение, там обитают свыше 1000 видов и подвидов водных биоресурсов, приводят данные в областном правительстве. Отмечено, что в последние годы из-за ухудшения условий обитания численность многих рыб снижается, некоторые виды стали редкими и исчезающими.

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