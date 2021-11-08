Наука вернулась к траловым съемкам на Ильмене

Ученые Санкт-Петербургского и Новгородского филиалов ВНИРО впервые за 18 лет провели масштабную траловую съемку на озере Ильмень. Получены обширные материалы для оценки популяций основных промысловых видов рыб.

Работы охватили практически всю акваторию озера, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Отмечено, что в последние годы оценка запасов Ильменя велась исключительно на основании анализа промысловых уловов из неводов.

Судно, на котором проводились съемки, прибыло на Ильмень с Ладожского озера по реке Волхов. Лов специалисты вели с помощью 25-метрового трала.

В результате наука получила материалы, позволяющие оценить состояние популяций леща, судака, чехони, синца, плотвы, окуня, густеры и других видов. Также специалисты собрали внушительный ихтиологический материал: более 11 тыс. рыб вошли в массовые промеры, 764 экземпляра взяли на полный биологический анализ.

Планируется, что эта траловая съемка положит начало ежегодным комплексным исследованиям для объективной оценки запасов Ильменя — основного рыбохозяйственного водоема Новгородской области.

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