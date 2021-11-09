Аквафермеры увеличили показатели

По итогам января-сентября в стране произведено 273,5 тыс. тонн товарной продукции аквакультуры, приводит цифры Росрыболовство. По данным ведомства, уровень прошлого года превышен на 15%.

В структуре производства почти 45% приходится на лососевых (семгу, форель), сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству. По информации ФАР, за девять месяцев общий объем выращивания этих видов составил почти 120 тыс. тонн — на 29% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Карповые занимают второе место — 51,2 тыс. тонн (+9% к уровню 2020 г.). Осетровые на третьем — 4,65 тыс. тонн (+20%).

Основной вклад в общий объем производства вносят рыбоводы Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов, отметили в Росрыболовстве. За девять месяцев в СЗФО выращено 110 тыс. тонн, на 30% выше уровня прошлого года, в ЮФО — 57,7 тыс. тонн (+1,4%), в ДФО — 56 тыс. тонн (+16%).

В Северо-Кавказском федеральном округе объем производства составил 19,7 тыс. тонн, в Центральном — 15,2 тыс. тонн, в Приволжском — 6,6 тыс. тонн, в Уральском — 5,1 тыс. тонн.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства входят Мурманская область (66,7 тыс. тонн), Приморский край (55,9 тыс. тонн), Республика Карелия (30,4 тыс. тонн), Краснодарский край (19 тыс. тонн), Ростовская область (17,7 тыс. тонн), Астраханская область (15,8 тыс. тонн), Ленинградская область (10,7 тыс. тонн), Республика Дагестан (7,7 тыс. тонн), Ставропольский край (4,6 тыс. тонн), Республика Крым (4,3 тыс. тонн).

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