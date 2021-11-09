Браконьерские хозяйства Путятина прошерстили пограничники

В Приморском крае пограничники изъяли в общей сложности более 600 кг ценных морепродуктов и рыбы. Их рыночная стоимость, по оценке специалистов, может превышать 6 млн рублей.

В островном поселке Путятин провели рейд «с применением разнородных сил и средств». Как рассказали Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, изъято около 300 кг переработанного трепанга, свыше 1400 мускулов-замыкателей приморского гребешка и более 40 особей лососевых. Кроме того, силовики обнаружили несколько незарегистрированных единиц оружия и боеприпасов к нему, водолазное снаряжение, а также катера и другие транспортные средства, использовавшиеся владельцами в противоправных целях.

На предмет причастности к незаконной переработке и хранению биоресурсов осмотрели порядка 10 частных домовладений. Практически в каждом из них нашли «морской огурец» без документов

Еще свыше 200 кг свежевыловленного трепанга пограничники, полицейские и сотрудники регионального УФСБ изъяли в поселке Славянка. Чаны с уловом перевозились в легковом автомобиле, оборудованном рефрижераторной установкой.

У владельца машины тоже не оказалось документов, подтверждающих законность происхождения 3 тыс. иглокожих. Большую часть особей, оцененную специалистами как жизнеспособную, вернули в море.

По всем фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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