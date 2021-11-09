Участки на реках Кубани разыграют среди рыбоводов

Девять рыбоводных участков в Краснодарском крае выставлены на аукцион. Все РВУ расположены на реках и предназначены для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 7 декабря.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 7,5 га до 101 га находятся на территории Каневского, Усть-Лабинского, Красноармейского, Тбилисского и Павловского районов.

Стартовые цены лотов — от 6 тыс. до 81 тыс. рублей. Торги предполагается провести 13 декабря в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования.

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