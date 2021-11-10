В консервах из сайры нашли иваси

По данным Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, подмена видового состава обнаружена в 35% исследованных образцов консервов из сайры. Чаще всего за сайру выдают более дешевую сардину-иваси.

С начала года референс-лаборатория подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП) исследовала 90 проб консервов из сайры. Проверялись не только качество и безопасность продукции, но и соответствие ДНК рыбы заявленному видовому названию.

По результатам исследования подмена наименований была выявлена у 35% образцов, рассказали Fishnews в НЦБРП. Вместо сайры (Cololabis saira) в банке чаще всего находилась сардина-иваси (Sardinops melanostictus) — более 86% фальсифицированной продукции или гораздо реже — сельдь тихоокеанская (Clupea pallasii).

НЦБРП рекомендует покупателям при выборе рыбных консервов проверять дату производства, срок и условия хранения продукта, а также обращать внимание на состояние банки — отсутствие вздутий, подтеков, ржавчины и других дефектов.

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