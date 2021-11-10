Прибавка иваси подтянулась с севера

К 8 ноября на Дальнем Востоке добыто в общей сложности 256 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. За счет подходов плотных скоплений с севера увеличились уловы иваси, ее нарастающий вылов составил 198 тыс. тонн.

Скумбрии освоено почти 58 тыс. тонн — в 2,2 раза выше уровня прошлого года, сайры поймали 577 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, сейчас на промысле сардины и скумбрии работает 21 российское судно. Лов ведется в пределах исключительной экономической зоны России в Южно-Курильском проливе, восточнее острова Итуруп и на восточных участках Южно-Курильского района. В последние дни прошедшей недели часть судов сместилась в Охотское море, где вела результативный лов и сардины, и скумбрии, отметили в ФАР.

На сайре работают три российских судна. Промысловая обстановка улучшилась, поиск и лов велся на фронтальных зонах северного субарктического фронта в пределах ИЭЗ России у границы экономической зоны.

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