На Байкале считают нерпу

Наука проводит учет байкальской нерпы. Работы выполняет группа сотрудников Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и его Байкальского филиала совместно со специалистами РАН.

Материалы для оценки биологического состояния и структуры популяции эндемика традиционно собирают в конце октября — начале ноября. Как сообщили Fishnews в пресс-службе БайкалНИРО, в этом году исследования ведутся в двух районах — на Северном Байкале и в Чивыркуйском заливе озера.

В задачи специалистов входит изучение возрастного и полового состава животных, отбор проб для определения рациона питания нерпы.

Байкальская нерпа — эндемик и единственное млекопитающее озера Байкал. Эти животные являются индикаторами стабильности экосистемы. Полученные в ходе исследования данные используют для расчетов общей численности популяции, а также при разработке материалов обоснования объемов общего допустимого улова.

В рамках взаимодействия Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и РАН сотрудники ВНИРО оказали содействие в проведении работ по Программе исследования байкальской нерпы. Специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН взяли пробы для токсикологического и генетического анализа, изучения гормонов и состава крови животных. Планируется, что такое сотрудничество позволит сформировать научные основы для эффективного сохранения биоразнообразия Байкала.

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