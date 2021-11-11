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Расчистка ручья Нелюдимый перед нерестом горбуши в июле 2021 г., территория «Курильского». Фото пресс-службы заповедника

Кете Кунашира расчищают дорогу на нерест

В заповеднике «Курильский» на Кунашире сотрудники отдела охраны уже второй год проводят мероприятия по расчистке проток и русел нерестовых рек. В конце октября к этой работе приобщились и дети инспекторов.

На Курилах из-за тайфунов, штормов и географических особенностей островов устья рек и протоки озер море часто забрасывает галькой или песком. Из-за этого лососи не могут пройти на нерест. Если в течение нескольких лет сохраняется такая ситуация, водоем выходит из круга воспроизводства рыбы, рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника. В учреждении отметили, что расчистку желательно проводить дважды в год — осенью в период нереста и весной, когда скатывается смолт.

Естественный нерест кеты — обязательное условие успешного сохранения ее природной популяции. Автор фото Дмитрий Соков

В советское время задачи по расчистке рек, как и другие работы по улучшению условий для естественного воспроизводства рыбы (борьба с заморами, выкос растительности, спасение молоди), возлагались на рыбопромышленные организации. Действующими правилам рыболовства не установлено, кто должен заниматься такой деятельностью.

В 2021 г. госинспекторы отдела охраны несколько раз проводили расчистку устья реки Северянка, ручья Нелюдимого, протоки озера Михайловское (северная часть Кунашира), ручья Безымянного (вблизи урочища Данилово, юго-запад острова).

Наглядный пример: повлиять на экологическую обстановку может каждый. Автор фото Дмитрий Соков

31 октября текущего года в расчистке протоки на озере Михайловском вблизи охранной зоны «Курильского» приняли участие дети сотрудников заповедника. Работы провели в период нереста кеты, который продолжается и в ноябре.

В пресс-службе учреждения призывают проявлять бережное отношение к водоемам, не замусоривать, не перекрывать доступ рыб к местам их размножения, а когда нужно, и очищать протоки для прохода к нерестилищам.

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Fishnews

  • Расчистка ручья Нелюдимый перед нерестом горбуши в июле 2021 г., территория «Курильского». Фото пресс-службы заповедника
  • Затор на протоке в озеро Михайловское, начало охранной зоны заповедника «Курильский». Автор фото Сергей Карпенко
  • Преграда устранена, путь свободен. Автор фото Сергей Карпенко
  • Полузасыпанная галькой протока в озеро Михайловское до проведенных работ, конец октября 2021 г. Автор фото Дмитрий Соков
  • Углубленная протока к озеру Михайловскому. Автор фото Дмитрий Соков
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