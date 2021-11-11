Участки в Нижнем Поволжье предлагают рыбоводам

Рыбоводные участки на юге Астраханской области выставили на аукцион. Всего аквафермерам предлагают 10 РВУ, заявки принимаются до 1 декабря.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, в перечне лотов девять участков площадью от 0,3 га до 2,9 га и еще один — площадью 154,1 га.

Небольшие РВУ находятся на протоках и ерике в Красноярском, Камызякском и Приволжском районах. Их стартовая цена — от 200 рублей до 2,2 тыс. рублей. Эти акватории предлагаются под индустриальную аквакультуру.

На большом участке предусмотрено осуществление пастбищной аквакультуры. Он расположен на ильмене Цасты в Икрянинском районе и выставлен по начальной цене в 117 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 9 декабря в Астрахани. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews