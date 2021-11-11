Рыбаки Дагестана налегают на кильку

С начала года в Дагестане освоили 26,67 тыс. тонн рыбы — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем вылова, как и в 2020 г., приходится на кильку.

Кильки в республике добыто более 22,71 тыс. тонн, разница с показателем на отчетную дату прошлого года составляет свыше 13 тыс. тонн. Большой прорыв обеспечен благодаря активному килечному лову разноглубинным тралом, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства.

Отмечена и прибавка на промысле сельди: с начала года ее освоили 1,93 тыс. тонны (уровень 2020 г. — 836 тонн). На третьем месте кефаль — этой рыбы поймали 891 тонну.

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