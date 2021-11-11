Темнота не помогла вывезти браконьерскую осетрину
В Астраханской области пограничники ночью задержали двух местных жителей при выгрузке 75 незаконно выловленных осетровых. Ущерб водным биоресурсам оценили более чем в 10 млн рублей.
Под покровом темноты на берегу реки Гандурино в Камызякском районе злоумышленники перегружали ценную рыбу из моторки типа «Пластик» в мотороллер.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, на месте были обнаружены семь полипропиленовых мешков с осетровыми общим весом около 200 кг.
Незаконный улов, маломерное судно и мотороллер изъяты. Ведется проверка.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews