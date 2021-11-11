Темнота не помогла вывезти браконьерскую осетрину

В Астраханской области пограничники ночью задержали двух местных жителей при выгрузке 75 незаконно выловленных осетровых. Ущерб водным биоресурсам оценили более чем в 10 млн рублей.

Под покровом темноты на берегу реки Гандурино в Камызякском районе злоумышленники перегружали ценную рыбу из моторки типа «Пластик» в мотороллер.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, на месте были обнаружены семь полипропиленовых мешков с осетровыми общим весом около 200 кг.

Незаконный улов, маломерное судно и мотороллер изъяты. Ведется проверка.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews