Сахалинская область хочет ввести в оборот свободные акватории

На Сахалине и Курильских островах проведут поиск свободных водных участков. Их планируется задействовать для развития товарной аквакультуры и создания рыбоводных заводов.

О разработке схемы территориального развития региона на заседании Сахалинского рыбохозяйственного совета рассказал заместитель председателя правительства области, председатель СРХС Антон Зайцев. По словам зампреда, для каждой территории будут предусмотрены приоритетные виды деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

С Федеральным агентством по рыболовству достигнута договоренность, что в регионе в ближайшее время проведут обследование акваторий, отметил Антон Зайцев. «Далее используем возможности участков, которые у нас являются свободными, на предмет возможного развития товарной аквакультуры, это раз. Второе — я очень много получаю обращений от предпринимателей, от бизнеса, о том, чтобы получить возможность дополнительно строить рыбоводные заводы», — рассказал зампред.

Он добавил, что сейчас совместная задача области и Росрыболовства — понять, в каких местах, в каком объеме и в какой период будут создаваться новые объекты прибрежной инфраструктуры и аквакультурные участки.

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