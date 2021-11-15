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ФАО предсказывает рекордный рост цен в глобальной торговле продовольствием

ФАО прогнозирует ценовой рекорд в торговле продуктами

Масштабы мировой торговли продовольствием приблизились к рекордным показателям как по физическим объемам, так и по ценам. Об этом говорится в последнем докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В новом выпуске доклада «Продовольственный прогноз» отмечено, что мировая торговля продуктами питания показала «поразительную стабильность перед лицом неблагоприятного воздействия на протяжении всей пандемии COVID-19», сообщает корреспондент Fishnews.

ФАО ожидает, что в текущем году глобальная торговля продовольствием достигнет рекордного уровня и превысит 1,75 трлн долларов. Это на 14% больше показателя 2020 г. и на 12% выше, чем прогнозировалось в июне 2021 г. Рост цен обусловлен удорожанием товаров, а также трехкратным увеличением транспортных расходов.

Стремительный рост цен на продовольственные товары и энергоносители создает серьезные проблемы для более бедных стран, отметили авторы документа. Так, на развивающиеся регионы приходится 40% от общего объема импорта. Ожидается, что суммарные расходы на импорт продовольствия в этих государствах вырастут на 20% по сравнению с 2020 г. Еще более быстрый рост ожидается в странах с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия, что обусловлено в большей степени ростом издержек, чем увеличением объемов закупок.

В докладе также отмечается, что во все большем числе стран — сейчас в 53 — домохозяйства тратят свыше 60% дохода на такие товары первой необходимости, как продукты питания, топливо, вода и жилье. ФАО предупреждает, что рост цен на продукты питания и топливо может крайне негативно сказаться на потребителях из бедных слоев населения, и призывает к особой «бдительности» в этом отношении.

Согласно прогнозам, в 2021 г. объемы производства рыболовецких предприятий и хозяйств аквакультуры вырастут на 2% по сравнению с уровнем 2020 г. Несмотря на этот рост, пандемия нанесла тяжелый урон сектору и новая динамика на этом рынке, похоже, сохранится в долгосрочной перспективе, считают авторы доклада. По их словам, несмотря на высокие транспортные расходы и логистические задержки, торговля рыбой восстанавливается.

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