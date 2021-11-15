Герман Зверев: Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Финансовое состояние рыбной отрасли по итогам года не сильно ухудшится, но в 2022 г. рыбопромышленников ждет ряд неприятных изменений, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.

Предварительные итоги этого года президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев подвел в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». Он обратил внимание, что по финансовым показателям рыбная отрасль очень неоднородна и ее разные составляющие пережили 2021 г. по-разному.

«Крабовый сектор чувствует себя, думаю, очень хорошо. Лососевый сектор — лучше, чем опасались. Минтаевый сектор — ожидаемо плохо, но в конце прошлого года опять-таки опасались гораздо худшего сценария. По сельди — всё нормально, по треске у северян — тоже в рамках ожиданий», — рассказал Глава ВАРПЭ.

По его мнению, показатель валовой выручки по итогам года, видимо, будет с небольшим плюсом в сегменте добычи. «В сегменте переработки — нет, здесь будет провал, минус и по выручке, и по прибыльности, это уже очевидно, озвучил нерадостный прогноз глава отраслевого объединения. Вероятно, считает Герман Зверев, показатели прибыльности снизятся на 15-18% по сравнению с 2020 г.

В то же время не произошло катастрофы, заметил он. «Банки, мне кажется, пока смотрят на отрасль без ужаса в глазах. Но и такого, как три-пять лет назад, когда кредитование рыбопромышленных предприятий представлялось им билетом в царство заоблачных прибылей, в целом пока не предвидится. Финансовое состояние отрасли, заработки людей по итогам года окажутся, скажем так, не сильно хуже, чем в 2020-м», — полагает собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

А вот следующий год, который начнется с минтаевой путины, возможно, будет совсем другой историей, подчеркнул президент ВАРПЭ. Он напомнил, что уже в 2021-м некоторые предприятия внесли коррективы в свои промысловые стратегии, отказавшись от гонки в сезоне «А».

«Возможно, в следующем году изменения в распределении объемов вылова между сезонами «А» и «Б» проявятся еще ярче, мы увидим продолжение тренда на производство филе, пока сохраняется неплохая конъюнктура на внешнем рынке», — отметил глава отраслевого объединения.

Также в начале следующего года возникнет непривычная ситуация из-за грядущих изменений в налогообложении, указал Герман Зверев. «Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты до 1 декабря 2021 года, то примерно 20% от величины исчисленного сбора за минтай нужно будет заплатить уже в январе — это свыше 1 млрд рублей, что в семь раз больше, чем на протяжении 2005-2021 годов. Поэтому, возможно, начало 2022 года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким, в первую очередь для тех, кто работает на минтае», — обратил внимание президент ВАРПЭ.

Он добавил, что отрасль ждет удорожание кредитования и увеличение налоговых платежей вкупе с торможением выручки и уменьшением отраслевой прибыльности при невозможности снизить основные затраты.

«Три главных статьи затрат у рыбопромышленников — это топливо, заработная плата и ремонт. Ни по одной из них сэкономить не получится. Всё вместе — это «очень холодный душ» для предприятий», — констатировал глава отраслевого объединения.

Для ассоциации в будущем году приоритетом останется второй этап инвестиционных квот. А также вопросы продовольственного рынка, судоремонт и биржевая торговля, сообщил Герман Зверев.

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