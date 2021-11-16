Перечень рыбных поставщиков в Республику Корея вновь обновили
Компетентный орган Южной Кореи опубликовал новый список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов.
Перечень актуализировала Национальная служба управления качеством продуктов питания (NFQS) Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. Внимание участников ВЭД на обновление списка обращает российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе 890 позиций. Список доступен на официальном сайте НЦБРП.
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