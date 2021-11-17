Рыбаки готовятся к завершению пелагической путины

Общий вылов российских судов, ведущих добычу сардины-иваси, скумбрии и сайры на Дальнем Востоке, достиг 275 тыс. тонн. По прогнозам отраслевой науки, промысел продлится до конца ноября.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 16 ноября российские рыбаки выловили 275 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, три четверти уловов — 215 тыс. тонн — приходится на иваси, добыча которой увеличилась за счет подходов плотных скоплений с севера.

На промысле скумбрии освоено 59 тыс. тонн, что на 24 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сайре цифры скромные — всего 585 тонн.

Вылов сардины и скумбрии ведут 16 крупно- и среднетоннажных судов. Промысел продолжается в пределах российской экономзоны в Южно-Курильском проливе и восточнее южной оконечности острова Итуруп. Добычей сайры занимаются два судна.

По прогнозу Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, нынешняя неделя будет благоприятной для промысла иваси и скумбрии. Ожидается, что лов продлится до конца ноября.

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