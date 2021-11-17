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Юрий МОСКАЛЬЦОВ на Сахалине, 1968 г.

Глава «Дальрыбы» отмечает юбилей

Юрию Москальцову, уже много лет руководящему «Дальрыбой», исполнилось 80 лет. С юбилеем заслуженного работника отрасли поздравляет и коллектив Fishnews.

С рыбной отраслью связана вся жизнь Юрия Ивановича. В 1956 г. он поступил в Астраханский рыбопромышленный техникум, а после его окончания решил отправиться на Сахалин. Сначала поработал в мастерской Невельского управления тралового флота, потом был назначен мастером добычи на СРТ. В первом же выходе показал себя как хороший специалист — москальцовский трал сразу пришел полным.

В 1961 г. на удачливого парня обратил внимание руководитель новой лаборатории промышленного рыболовства при Сахалинском отделении ТИНРО Владимир Гиренко и Юрий Москальцов стал младшим научным сотрудником. Три года он занимался совершенствованием механизации кошелькового лова. Потом был флагманским инженером добычи в Сахалинском рыбакколхозсоюзе, заочно успел получить специальность инженера промышленного рыболовства.

Успехи Юрия Ивановича приносили ему новые должности — он руководил добычей сайры на Шикотане, потом был замначальника управления морского и зверобойного флота в Холмске. Так Юрий Москальцов прошел кадровый путь до генерального директора Сахалинрыбпрома, на предприятиях и судах которого трудились 40 тыс. человек.

Через два года он был переведен в Главное управление рыбной промышленности Дальнего Востока — «Дальрыбу» в качестве первого заместителя гендиректора. На этой должности Юрий Иванович принял участие в создании порта Зарубино, позволившего разгрузить напряжение в портах Владивостока и Находки, не справлявшихся с растущими поставками рыбной продукции.

Весной 1987 г. Юрия Москальцова утвердили главой «Дальрыбы», на этой должности он и проработал вплоть до развала Советского Союза. В 1989 г. «Дальрыба» довела вылов до 5 млн тонн (в 1982 г. — 3,7 млн тонн), этот показатель сохранили и в следующем году. Такой результат позволил СССР занять первое место в мире по добыче — 11,2 млн тонн.

Сейчас Юрий Иванович — президент АО «Дальрыба», созданного на базе того самого главка.

«Помните времена, когда у причалов рыбных портов стояли современнейшие промысловые суда, а рефрижераторы не успевали принимать новые тонны рыбы и морепродуктов, выловленных на разных параллелях и меридианах Мирового океана? За право стать дальневосточным рыбаком боролись самые смелые и молодые, для которых шторма, ветра и экспедиции не «ужас-ужас!», а настоящая мужская престижная и денежная работа», — вспоминает Евгений Наздратенко, возглавлявший администрацию Приморского края в 1993 — 2001 гг.

Он отмечает, что все не родилось само собой, за этим стояли серьезные, умные, образованные организаторы, сами прошедшие весь путь с азов до самого верха. И один из них — Юрий Москальцов.

«Его биографии вполне хватило бы на десяток приключенческих романов и даже на пару-тройку триллеров. Он все прошел, все преодолел, один из немногих сумел перешагнуть этот государственный передел и сохранить «Дальрыбу» как активно действующую компанию», — подчеркнул Евгений Наздратенко.

Он считает, что Юрий Иванович сумел взять лучшее, сохранить его и преумножить, а это по нынешним временам — подвиг.

«Примите мои поздравления, дорогой Друг! Я горжусь тем, что был с Вами знаком, что мне довелось с Вами работать, — обращается к юбиляру Евгений Наздратенко. — Вы щедро делились своими знаниями. Я знаю, с каким уважением относились к Вам коллеги со всех водных бассейнов страны, а уважение этих людей заслужить очень непросто. Будьте здоровы! Ваш светлый ум еще долго послужит Отечеству! Счастья Вам и удачи!»

Коллектив Fishnews присоединяется к поздравлениям и желает Юрию Ивановичу долгих лет и плодотворной работы.

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