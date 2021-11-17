Росрыболовство представило позицию по инвестквотам и аукционам

Росрыболовство передало предложения по второму этапу инвестиционных квот и аукционам на ценные морепродукты с инвестобязательствами в Минсельхоз, сообщил глава агентства Илья Шестаков. В ФАР надеются, что уже на следующей неделе законопроект уйдет на межведомственное согласование.

Инвестквоты

Основные контуры продолжения программы квот под инвестиции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков представил на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

По Северному бассейну запускать второй раунд распределения инвестиционных квот не планируется, но программу намерены продолжить на Дальнем Востоке, выделив на эти цели еще 20% от разрешенных к вылову объемов. Регулятор считает необходимым стимулировать таким образом и строительство судов, и строительство перерабатывающих заводов.

«При этом, конечно, необходимо соблюсти баланс распределения ресурса по объектам инвестиций», — подчеркнул Илья Шестаков.

С учетом важности социально-экономического развития регионов ведомство считает необходимым поделить инвестквоты таким образом: половину — под флот, половину — под береговые мощности. На втором этапе, по мнению ведомства, нужно сконцентрироваться на строительстве крупных, мощных заводов, позволяющих вести эффективную рыбообработку с объемом по сырью не менее 80 тыс. тонн в год.

Глава Росрыболовства рассказал, как планируется учесть интересы участников первой волны программы. «Понятно, что в случае реализации второго этапа инвестиционных квот участники первого этапа понесут определенные потери в рамках тех квот, которые ими были запланированы для работы на новых инвестиционных объектах. В связи с этим предлагаем для защиты инвесторов первого этапа при изъятии для второго возместить потери 20% от объема уже закрепленных инвестиционных квот в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — объяснил общий принцип руководитель ведомства.

Аукционные квоты с инвестобязательствами

Аукционы по крабу показали себя с положительной стороны, считают в Федеральном агентстве по рыболовству. В связи с этим предлагается продолжить такую практику и продать оставшиеся 50% квот по крабам.

Также на торги будут выставлены все 100% объемов по другим ценным промысловым объектам — морским гребешкам, трубачам, морским ежам и трепангам.

«Здесь предлагаем также расширить номенклатуру инвестиционных объектов. Мне кажется, что это еще потребует обсуждения с бизнес-сообществом, но точно предлагаем включить еще помимо строительства судов-краболовов строительство холодильных мощностей в портах, поскольку, конечно же, вопросы логистики сейчас встают в целом для рыбохозяйственного комплекса на первый план», — сообщил глава ФАР.

На какой стадии разработка изменений

Предложения уже переданы в Минсельхоз, в Росрыболовстве надеются, что на следующей неделе законопроект уже отправится на согласование с другими федеральными ведомствами, рассказал Fishnews руководитель ФАР.

Он уточнил, что и поправки по второму этапу инвестиционных квот, и предложения по аукционным квотам предусмотрены в рамках одного проекта закона.

Принцип по реализации инвестиционных обязательств в случае с аукционными квотами предлагается такой же, как и в действующем законодательстве: квоты сразу с обязательством постройки.

По словам руководителя Росрыболовства, сроки запуска инициатив во многом будут зависеть от прохождения согласования, но предполагается, что второй этап инвестквот в части постройки флота и реализация крабовых квот начнутся в 2023 г. Инвестиционные проекты по постройке перерабатывающих заводов можно запустить с 2022 г., считает Илья Шестаков.

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