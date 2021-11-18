Проект правил ветеринарно-санитарной экспертизы обновили

Минсельхоз представил обновленный вариант правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и продукции из них, предназначенных для переработки и реализации.

Проект важного для деятельности предприятий документа опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусматривается, что ВСЭ перед выпуском в обращение на территории страны подлежит живая рыба и рыба-сырец, живые и свежие водные беспозвоночные, пищевая продукция, изготовленная из них, не прошедшая переработку (обработку), которая предназначена для переработки и (или) реализации. Речь идет в том числе и о продаже на розничных рынках.

Это уже не первый вариант ветеринарных правил. Один из основных вопросов, который представители рыбной промышленности поднимали при обсуждении документа: как будет организовываться экспертиза в море, а также в отдаленных прибрежных районах, с учетом того что проводить процедуру могут только уполномоченные представители госветслужбы.

Нынешний проект предусматривает, что рыба, водные беспозвоночные и рыбная продукция, произведенные на судах, подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе после доставки на берег перед выпуском в обращение.

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