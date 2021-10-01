Координационный совет просит не делать рыбаков нарушителями

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву по проблеме ветеринарно-санитарной экспертизы уловов.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства ранее сообщило о подготовке новых правил назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбопродукции, предназначенных для переработки и реализации.

Обсуждение нового документа напомнило о проблеме с уловами: если они отправляются на переработку или меняют собственника, то должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. Причем выполнять такую процедуру должны уполномоченные лица государственной ветеринарной службы. В таком случае непонятно, как обеспечить экспертизу на множестве судов, принимающих рыбу от разных пользователей в районах промысла, или на отдаленных территориях.

«Требование о проведении экспертизы уловов перед их направлением на переработку, в силу специфики морского и берегового промысла, фактически невыполнимо», — говорится в письме, которое Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока направил главе Минсельхоза.

Качество и безопасность продукции — важнейший вопрос, предприятия дорожат своей репутацией, но требования законодательства должны быть исполнимыми. Иначе производители заведомо оказываются в положении нарушителей, отметили руководители отраслевых объединений на конференции Fishnews Online.

Ассоциации попросили министра обратить внимание на проблему и обеспечить ее дальнейшее рассмотрение.

Обращение подписали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

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