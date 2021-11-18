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Передвижная научная лаборатория. Фото пресс-службы правительства РФ

Углеродный след от водорослей измерят на Балтике

В Калининградской области открылся первый морской карбоновый полигон. Он поможет ученым разработать новые технологии оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов от гниения водорослей и морского мусора.

Полигон «Росянка» создан на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта. Это первый карбоновый полигон не только с сухопутным, но и с морским участком.

«У наших ученых появятся уникальные данные для исследований и разработки новых технологий оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов, образующихся от гниения дрейфующих водорослей и морского мусора. Важно, что работать на полигоне будут не только ученые и студенты БФУ, но и сотрудники институтов океанологии и лесопользования РАН, а также индустриальные и технологические партнеры. Это обеспечит наиболее быстрое достижение максимально эффективного результата», — рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, «Росянка» размещена на двух участках общей площадью 255,4 га. Сухопутный участок расположен на торфянике Виттгирренском Славского района — там ученые и студенты займутся оценкой углеродного баланса торфяника и его обводнением для увеличения секвестрации парниковых газов из атмосферы.

Морской участок полигона находится на восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море, где наблюдается метановая аномалия. «Содержание этого парникового газа, эффект которого в 25 раз выше, чем у СО2, в осадках на дне впадины превышает фоновые показатели практически в 10 раз, — отметили в пресс-службе. — Здесь будут изучать временную изменчивость потоков углерода в морской среде с учетом сезонной изменчивости, разработают методики мониторинга показателей эмиссии и секвестирования парниковых газов в морской среде, а также технологию получения биотоплива и биомассы водорослей и морского мусора».

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Fishnews

  • Передвижная научная лаборатория. Фото пресс-службы правительства РФ
  • В Калининградской области открылся карбоновый полигон «Росянка». Фото пресс-службы БФУ
  • Передвижная научная лаборатория. Фото пресс-службы правительства Калининградской области
  • В Калининградской области открылся карбоновый полигон «Росянка». Фото пресс-службы правительства Калининградской области
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