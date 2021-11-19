В заливе Анива приготовили участок под мариферму

Морской рыбоводный участок у берегов Сахалина выставлен на электронный аукцион. Заявки принимаются до 19 декабря, стартовая цена лота — 1,26 млн рублей.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок площадью 130 га расположен в Анивском заливе, у побережья Тонино-Анивского полуострова, напротив лагуны Буссе.

Торги предполагается провести на электронной площадке ООО «РТС-тендер», начало аукциона намечено на 27 декабря.

Участок предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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