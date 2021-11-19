MSC надеется на решение вопроса по пелагическим рыбам в Атлантике

У стран Северо-Восточной Атлантики есть исторический шанс договориться о научно обоснованном распределении квот на вылов скумбрии, сельди и путассу, считают в MSC. В противном случае сохранится угроза чрезмерной эксплуатации этих запасов.

Морской попечительский совет (MSC) призвал страны Северо-Восточной Атлантики воспользоваться исторической возможностью и заключить соглашение об устойчивом управлении ключевыми рыбными запасами на фоне прогресса в международных переговорах по установлению квот.

По итогам 40-й сессии Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), завершившейся на прошлой неделе, были утверждены меры по сохранению и регулированию запасов скумбрии, атланто-скандинавской сельди и северной путассу на сезон 2022 г. Страны-участницы договорились установить величину общего допустимого улова (ОДУ) для этих видов в соответствии с рекомендациями науки.

Как и в предыдущие годы, в решении не указано, в каких долях этот ОДУ должен быть разделен между конкретными странами. Ранее такая ситуация уже приводила к тому, что совокупный объем национальных квот превышал научные рекомендации, рассказали Fishnews в пресс-службе MSC.

Тем не менее в организации считают «многообещающим прогрессом» признание необходимости прийти к соглашению о распределении запасов скумбрии, атланто-скандинавской сельди и северной путассу, впервые прозвучавшее на октябрьском совещании прибрежных государств. Они обязались создать рабочие группы для анализа и подготовки отчета о запасах и распределении вылова трех пелагических видов и договорились продолжить переговоры в начале 2022 г.

Ранее Морской попечительский совет призывал принять экстренные меры по сохранению ключевых пелагических запасов в долгосрочной перспективе, а ряд розничных продавцов и поставщиков рыбы и морепродуктов обязался сократить или даже прекратить закупки такой продукции, если проблема не будет решена. Кроме того, MSC приостановил действующие сертификаты промыслов скумбрии, сельди и путассу из-за отсутствия соглашения о разделении квот в соответствии с научными рекомендациями, а также общей тенденции к ухудшению состояния рыбных запасов.

«Мы приветствуем заявление, что все стороны обязуются достичь соглашения о распределении квот для всех трех запасов, и воодушевлены обещанием создать рабочие группы для достижения прогресса в этом вопросе. Хотя это шаг в правильном направлении, успех может быть достигнут только благодаря коллективным усилиям всех заинтересованных сторон, направленным на установление квот в соответствии с научными данными в рамках долгосрочных планов управления, согласованных и реализуемых на международном уровне», — заявила региональный директор MSC по Северной Европе Эрин Приддл.

MSC предупреждает, что если дальнейшие переговоры стран-участниц НЕАФК не приведут к конкретному решению, квоты на вылов, установленные отдельными странами, в сумме могут вновь превысить экологически устойчивый уровень.

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