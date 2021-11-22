Мошенник завлекал жертв рыболовными снастями

В Ростове-на-Дону задержан серийный мошенник, выманивающий у людей деньги под предлогом торговли рыбацкими снастями через интернет. Жертвами обманщика стали 20 жителей различных регионов страны.

На след фигуранта вышли полицейские Республики Северной Осетии — Алании, где проживал один из потерпевших, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального МВД.

Мужчина, ставший жертвой мошенника, рассказал полицейским, что он, будучи заядлым рыбаком, нашел в инстаграме объявление о продаже рыболовной снасти. Связался с продавцом, обсудили детали сделки, договорились. Потерпевший перевел обозначенную сумму, однако свой заказ так и не получил.

При задержании в квартире мошенника обнаружены и изъяты 10 мобильных телефонов, 64 сим-карты, пять банковских карт. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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