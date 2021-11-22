Над расширением возможностей ветсанэкспертизы обещали подумать

Члены рабочей группы по «регуляторной гильотине» при обсуждении новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) предложили установить возможность проведения процедуры не только специалистами госветслужбы.

Рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства согласовала проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы, разрабатываемых Минсельхозом. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ВАРПЭ.

На сайте ассоциации приводятся предложения бизнес-сообщества, которые были учтены в проекте, и предложения, которые по итогам обсуждения были сняты. Так, подчеркнули в объединении, в согласованной редакции отражено, что «рыба, водные беспозвоночные и рыбная продукция, произведенные на судах, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе после доставки на берег перед выпуском в обращение».

Члены рабочей группы предлагали установить возможность проводить ВСЭ не только специалистами Госветслужбы, но и аттестованными специалистами в области ветеринарии. «С учетом того, что нормативно-правовое регулирование вопроса привлечения аттестованных экспертов только формируется, Минсельхозом России было предложено дополнить приказ указанной нормой после его принятия, когда будет сформирована нормативно-правовая база для привлечения независимых экспертов к экспертизе в сфере ветеринарии», — цитирует пресс-служба ВАРПЭ президента ассоциации Германа Зверева.

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