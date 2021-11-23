Первые объемы распределили по видам квот

Росрыболовство выпустило приказы о распределении объемов для освоения на 2022 г. по видам квот в Восточно-Сибирском бассейне и районе регулирования НАФО.

Квоты добычи водных биоресурсов, предоставленные РФ в соответствии с решениями 43-й сессии Организации по рыболовству в Северо-Западной Атлантике (НАФО), по направлениям использования на 2022 г. определены приказом Росрыболовства от 18 ноября 2021 г. № 695. Для промысла установлены объемы синекорого палтуса, морского окуня, трески и других объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказом от 19 ноября 2021 г. № 701 Росрыболовство распределило по видам квот общий допустимый улов в Восточно-Сибирском бассейне.

Напомним, что ОДУ на следующий год установлен приказом Минсельхоза от 19 октября 2021 г. № 711.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews