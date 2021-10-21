Рыбакам дали ориентировку по уловам

Министерство сельского хозяйства РФ выпустило приказ об утверждении общего допустимого улова на 2022 г. Исходя из ОДУ, рассчитываются квоты для разных видов рыболовства.

Рыбакам теперь известны промысловые перспективы на предстоящий год: утвержден общий допустимый улов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и в Каспийском море. ОДУ установлен приказом от 19 октября 2021 г. № 711.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разрешенные объемы добычи определены для Северного, Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Дальневосточного и Восточно-Сибирского бассейнов.

Допустимый улов одного из важнейших для отечественной промышленности объектов — минтая — составит 1,927 млн тонн. На текущий год ОДУ утвержден в размере около 1,996 млн тонн. При этом в северной части Охотского моря, по оценкам специалистов, в 2022 г. можно будет добыть 956 тонн (это Северо-Охотоморская, Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны).

Примечательно, что допустимый улов палтусов дан с указанием разбивки по видам — палтусам черному и белокорому.

Напомним, что ОДУ затем распределяется по видам квот, после чего — в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает приказы о наделении объемами пользователей.

Приказ об утверждении ОДУ с приложением смотрите в прикрепленном файле.

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