Росрыболовство: Лососевой икры в стране достаточно

Федеральное агентство по рыболовству заявило об отсутствии дефицита красной икры на российском рынке. По данным ведомства, с января по сентябрь в стране произведено более 20 тыс. тонн этого продукта.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о предновогоднем подорожании красной икры, сообщает корреспондент Fishnews. Между тем, по данным Росрыболовства, к настоящему времени вылов лососевых на Дальнем Востоке достиг 538 тыс. тонн, превысив аналогичный показатель прошлого года на 20%. Это третий результат в истории российского промысла, отметили в ведомстве.

За период с января по сентябрь производство лососевой икры составило 20,7 тыс. тонн — более чем вдвое выше уровня 2020 г. (9,9 тыс. тонн), привели цифры в пресс-службе ФАР.

«По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн. Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень», — подчеркнули в федеральном агентстве.

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