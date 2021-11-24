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В Приморском теруправлении Росрыболовства новый руководитель

В Приморском теруправлении Росрыболовства новый руководитель

Главой Приморского территориального управления Росрыболовства назначен Руслан Румянцев. До этого он руководил Корсаковским морским торговым портом.

Приморское теруправление Росрыболовства возглавил уроженец Сахалина Руслан Румянцев. Решение о назначении утверждено приказом Минсельхоза России от 22 ноября 2021 г. № 210.

Руслан Владимирович Румянцев родился в 1976 г. в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции («юрист гражданского права»), Хабаровский банковский техникум ЦБ РФ («внутренний аудит предприятий»), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С 1997 по 2009 г. - служба в Минобороны, подполковник запаса. Затем работал на коммерческих предприятиях. С 2013 по 2020 гг. был генеральным директором компании «Корсаковский морской торговый порт».

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Fishnews

  • В Приморском теруправлении Росрыболовства новый руководитель
  • Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил ИВАНИК и новый глава Приморского теруправления ведомства Руслан РУМЯНЦЕВ. Фото – Иван Дякин (правительство края)
  • С новым руководителем теруправления провел встречу губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО. Фото – Иван Дякин (правительство региона)
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