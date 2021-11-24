Новости
Операторы БПЛА запускают беспилотники для съемки нерестилищ. Фото пресс-службы ВНИРО

В изучении ресурсов Амура применяют беспилотники

Специалисты Хабаровского филиала ВНИРО используют для учета на нерестилищах бассейна реки Амур беспилотные летательные аппараты. Применяемые методики — новинка даже для мировой практики, рассказали в институте.

Исследования ученых охватили основные лососевые притоки Амура — реки Амгунь, Анюй, Уссури и Тунгуску. На каждом модельном нерестилище выполнялась аэрофотосъемка.

Все отснятые материалы обрабатывались с помощью специализированного фотограмметрического программного обеспечения. Мобильная лаборатория, оборудованная на базе высокопроходимого КамАЗа, позволяет оперативно анализировать данные.

Автомобиль КамАЗ, использующийся для работы выездных научных групп

На основании полученных результатов ученые создают ортофотопланы — они служат аналогом космоснимка, но имеют большее разрешение. Это позволяет измерять плотность нерестовых бугров и эффективно проводить межгодовые сравнения. Ортофотопланы привязаны к определенной местности, оптимизированы для последующей работы в ГИС и детального анализа, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Цифровые модели микрорельефа дна водотока также загружаются в мобильные базы данных.

Ортофотоплан нерестилища в настольной ГИС QGIS для Windows

Комплекс произведенных работ направлен на решение важнейшей задачи — оценки пропуска производителей лососей и заполнения нерестилищ Амура. Успех от внедряемых методов будет носить накопительный характер: повышение качества аэрофотоматериалов, ускорение их обработки и анализа послужат надежной основой для объективного и доказательного управления лососевыми запасами Хабаровского края, обратили внимание в институте.

Цифровые модели микрорельефа дна водотока в настольной ГИС QGIS с векторизованными нерестовыми буграми

«На уровне ВНИРО предусмотрена программа цифровизации. В рамках нее мы внедряем современнейшие методы работы. Так, использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сделать множество фотографий, из которых затем создается ортофотоплан. Таким образом, мы переходим от доверяемости к проверяемости данных», — рассказывал в марте в интервью Fishnews руководитель Хабаровского филиала Денис Коцюк.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

К ситуации на Амуре надо подойти без эмоционального накала

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.