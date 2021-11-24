В изучении ресурсов Амура применяют беспилотники

Специалисты Хабаровского филиала ВНИРО используют для учета на нерестилищах бассейна реки Амур беспилотные летательные аппараты. Применяемые методики — новинка даже для мировой практики, рассказали в институте.

Исследования ученых охватили основные лососевые притоки Амура — реки Амгунь, Анюй, Уссури и Тунгуску. На каждом модельном нерестилище выполнялась аэрофотосъемка.

Все отснятые материалы обрабатывались с помощью специализированного фотограмметрического программного обеспечения. Мобильная лаборатория, оборудованная на базе высокопроходимого КамАЗа, позволяет оперативно анализировать данные.

На основании полученных результатов ученые создают ортофотопланы — они служат аналогом космоснимка, но имеют большее разрешение. Это позволяет измерять плотность нерестовых бугров и эффективно проводить межгодовые сравнения. Ортофотопланы привязаны к определенной местности, оптимизированы для последующей работы в ГИС и детального анализа, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Цифровые модели микрорельефа дна водотока также загружаются в мобильные базы данных.

Комплекс произведенных работ направлен на решение важнейшей задачи — оценки пропуска производителей лососей и заполнения нерестилищ Амура. Успех от внедряемых методов будет носить накопительный характер: повышение качества аэрофотоматериалов, ускорение их обработки и анализа послужат надежной основой для объективного и доказательного управления лососевыми запасами Хабаровского края, обратили внимание в институте.

«На уровне ВНИРО предусмотрена программа цифровизации. В рамках нее мы внедряем современнейшие методы работы. Так, использование беспилотных летательных аппаратов позволяет сделать множество фотографий, из которых затем создается ортофотоплан. Таким образом, мы переходим от доверяемости к проверяемости данных», — рассказывал в марте в интервью Fishnews руководитель Хабаровского филиала Денис Коцюк.

Фотографии предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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