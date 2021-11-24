Коренным жителям Сибири помогут подготовиться к промыслу

В Красноярском крае из бюджета поддержат представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни. Помимо ежемесячных социальных выплат предусмотрены единовременные пособия к промысловому сезону.

В течение трех лет на региональную госпрограмму «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» предполагается выделить 2,25 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе законодательного собрания Красноярского края

В частности, предусмотрены ежемесячные социальные выплаты северянам, ведущим традиционную хозяйственную деятельность. Ежегодно на это предполагается направлять 97,5 млн рублей. Планируется, что поддержку получат 1107 охотников и рыбаков на Таймыре и в Туруханском районе.

Кроме того, единовременное пособие для подготовки к промысловому сезону получат представители коренных малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования. Эта мера поддержки предназначена охотникам и рыбакам в Эвенкии, Енисейском, Северо-Енисейском районах, Тюхтетском муниципальном округе. В 2022-2024 гг. сумма выплат составит 15,5 млн рублей ежегодно. Планируется каждый год предоставлять пособие 778 получателям.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews