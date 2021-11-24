Россия и Вьетнам сравнили «рыбные» итоги свободной торговли

Дисбаланс в экспорте-импорте рыбной продукции между Россией и Вьетнамом сохраняется. При этом, несмотря на действующее соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), товарооборот по этой категории остается скромным.

Онлайн-конференцию «Содействие установлению вьетнамско-российских деловых связей в сельскохозяйственной и рыбной отраслях» провели представители органов власти и бизнеса обоих государств. В частности, российский бизнес был представлен торговыми сетями X5 Group, «Мираторг», «Магнит». Вьетнамский — компаниями-поставщиками рыбы, морепродуктов и другого продовольствия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в числе прочего стороны обсудили результаты вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом в 2016 г. Как отметил исполнительный директор Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Игорь Карпман, по данным Федеральной таможенной службы, за прошлый год Россия экспортировала в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 1,6 млн тонн рыбопродукции на 3,5 млрд долларов. При этом объем поставок во Вьетнам — 5,9 тыс. тонн стоимостью 13,7 млн долларов, то есть менее 0,4% от поставок в АТР.

В то же время, подчеркнул Игорь Карпман, в 2020 г. российские предприятия закупили во Вьетнаме 29,5 тыс. тонн водных биоресурсов стоимостью 110,6 млн долларов. Это составляет около 15% от российского импорта ВБР из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Как видите, доля Вьетнама в экспорте российской продукции незначительна. При этом существуют условия для ее увеличения. Пандемия изменила соотношение российского экспорта рыбопродукции между странами. Если в прошлом году на Китай приходилось 43,4% экспорта российской рыбопродукции, то в 2021 году в связи с ограничениями, введенными китайскими портами, объем экспорта в Китай снизился и увеличился в другие страны АТР», — констатировал представитель ВАРПЭ.

В свою очередь заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) То Тыонг Лан рассказала, что благодаря соглашению о свободной торговле имеет место продолжительный рост экспорта вьетнамской продукции из водных биоресурсов. За 10 месяцев текущего года экспорт рыбной продукции из Вьетнама в Россию составляет 140 млн долларов. «Это, конечно, не резкий рост», — заметила спикер.

Она добавила, что «очень скромным» остается рост «рыбного» товарооборота между Вьетнамом и остальными странами ЕАЭС. «В основном мы торгуем с Россией. Россия — это рынок, в котором наши компании выражают очень большую заинтересованность», — обратила внимание представительница VASEP.

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