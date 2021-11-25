Рыбаки Ямала смогут выбирать участки через интернет

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили интерактивную карту рыболовных участков. Сервис отражает актуальную информацию о количестве РЛУ, их границах, площади, координатах, а также пользователях и сроках эксплуатации.

Карта доступна на информационном портале АПК ЯНАО в разделе «Цифровые сервисы». За обновление информации отвечает региональный департамент агропромышленного комплекса, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«Цель создания интерактивной карты — предоставить возможность юридическим лицам самостоятельно подбирать места промысла, не подавая дополнительных запросов в профильные ведомства. Бесспорно, находясь дома или в офисе за компьютером искать место для рыбалки более комфортно, нежели ходить по инстанциям в поисках информации. Более того, интерактивная карта является составляющей частью государственной услуги по заключению договоров о предоставлении рыболовных участков. В этом году планируется завершить работы по переводу ее в электронный вид», — рассказала заместитель директора департамента Любовь Охман.

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