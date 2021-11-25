Россельхознадзор предложил новые правила ветсертификации

Правила оформления ветеринарно-сопроводительных документов планируется выпустить в новой редакции, сообщили в Россельхознадзоре. Как отметили в ведомстве, изменений предполагается много.

Предложения Россельхознадзора по новому порядку электронной ветсертификации опубликованы на сайте ведомства, сообщает корреспондент Fishnews. «Обращаем ваше внимание на то, что планируемых изменений достаточно много и ряд из них окажет сильное влияние на нашу и вашу работу», — обратилась федеральная служба к хозяйствующим субъектам и коллегам из региональных ветеринарных служб.

Мнения и предложения по проекту Россельхознадзор пригласил направлять на адрес view@fsvps.ru. При этом ведомство попросило указывать роль в системе «ВетИС», форму собственности, сферу деятельности (рыболовство, мясозаготовка, рыбопереработка и т.п.), роль в товаропроводящей цепи (фермер, заготовитель и т.п.).

В федеральной службе также обратили внимание, что позиции департамента ветеринарии Минсельхоза по проекту пока нет. В числе замечаний по проекту Россельхознадзор попросил представить видение по возможным срокам вступления нововведений в силу.

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