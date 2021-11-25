В Южном Зауралье распределяют рыбоводные участки

В Курганской области объявлен аукцион на 16 участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 12 января.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, акватории расположены в границах Кетовского, Куртамышского, Сафакулевского, Частоозерского, Макушинского, Половинского, Целинного, Петуховского и Лебяжьевского районов.

Один из РВУ расположен на реке Утяк, остальные — на озерах. Площадь участков — от 5 га до 370 га, стартовые цены — от 4 тыс. до 296 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 20 января в Тюмени. Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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